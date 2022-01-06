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Протестующие перекрыли дорогу в казахстанский аэропорт Актау

В Актау группа протестующих перекрыла дорогу между аэропортом и городом

Фото: Камшат Абдирайым / РИА Новости

Группа протестующих перекрыла дорогу между аэропортом и городом Актау. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается, что люди стягиваются на центральную площадь города, полиция оцепила протестующих. На данный момент столкновений нет. Кроме того, местные СМИ сообщают, что выстрелы и довольно громкие взрывы вновь слышны в Алма-Ате.

Днем 6 января сообщалось, что Алма-Ате и Актау начался новый сбор протестующих на площадях. При этом в Актау люди не выдвигали требования, а обсуждали организационные вопросы, в том числе необходимость вывоза мусора.

Беспорядки в Казахстане начались из-за повышения цен на топливо — автомобильный газ стал стоить 120 вместо 60 тенге за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей). Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Марина Совина
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