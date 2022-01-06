В Алматы и Актау начался новый сбор протестующих на площадях

В казахстанских городах Алматы и Актау начался новый сбор протестующих на площадях. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

По данным издания, в Алматы на площади находится около 200-250 человек.

В Актау люди не выдвигают новые требования, а обсуждают организационные вопросы, в том числе необходимость вывоза мусора.

Ранее сообщалось, что в Алматы мародеры разгромили несколько крупных торговых центров. Комендатура города заявила, что радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу.

Беспорядки в Казахстане начались из-за повышения цен на топливо — газ стал стоить 120 тенге вместо 60 за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей). Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).