Названы предупреждающие о риске ампутации ощущения в ногах

Британские медики предупредили о том, что у диабетиков может возникнуть большое количество разных осложнений, которые, в случае отсутствия своевременного необходимого лечения, могут привести к серьезным последствиям, включая ампутацию ноги. Специалисты назвали ощущения в конечностях, которые являются предвестниками существования подобного риска. Об этом сообщает «Медик Форум».

Врачи британской благотворительной организации Diabetes UK отметили, что одним из наиболее частых осложнений диабета является периферическая невропатия, при которой происходит повреждения нервов, что приводит к онемению. Также зачастую появляются боли в ступнях, ногах или руках. В итоге это может привести к потере чувствительности ступней.

При этом на кожу, кости и суставы стопы при ходьбе оказывается нездоровое давление, которое приводит к повреждению кожи стопы или появлению язв. Из-за этого, подобно снежному кому, возникают новые трудности: кровеносные сосуды повреждаются, от этого нарушается работа иммунной системы человека, что, в свою очередь, приведет к тому, что раны будут затягиваться с очень большим трудом. Такие инфекции зачастую являются причиной возникновения гангрены, с которой антибиотикам будет трудно справится из-за проблем с кровотоком. Тогда единственным выходом из сложившейся ситуации станет ампутация, предупредили медики.

Ранее британский фармацевт Pharmacy2U Сумайи Патель назвала шесть главных симптомов диабета второго типа, проявление одного из которых можно заметить в ночное время суток. Медик призвала тщательнее следить за сигналами организма, которые свидетельствуют о наличии недуга для своевременного предотвращения его возможных последствий и осложнений. Одним из синдромов диабета является частое мочеиспускание, особенно ночью, рассказала эксперт.