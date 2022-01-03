Назван главный «ночной» симптом диабета

Британский фармацевт Pharmacy2U Сумайи Патель назвала шесть главных симптомов диабета второго типа, проявление одного из которых можно заметить в ночное время суток. Об этом сообщает «Медик Форум».

Отмечается, что по оценкам специалистов 537 миллионов взрослых во всем мире живут с диабетом и это число продолжает расти. Он возникает из-за нестабильного уровня сахара в крови, из-за которого организм рискует пострадать, если не принять необходимые меры.

Медик призвала тщательнее следить за сигналами организма, которые свидетельствуют о наличии недуга для своевременного предотвращения его возможных последствий и осложнений. Одним из синдромов диабета является частое мочеиспускание, особенно в ночное время, рассказала эксперт. Среди остальных симптомов можно выделить: чрезмерную жажду, сильную усталость организма, возникновение таких инфекций, как молочница, медленное заживление ран и потерю веса.

Ранее специалисты назвали специю, которая способна снизить уровень глюкозы в крови при диабете второго типа. Они отметили, что добавление корицы в напиток регулирует показатели сахара и холестерина, имитирует инсулин в организме, а также помогает при транспортировке глюкозы в клетки, благодаря чему состояние больного улучшается.