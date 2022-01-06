Российская армия впервые получит ЗРК «Гибка-С»

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности «Гибка-С» впервые поступят на вооружение российской армии в 2022 году. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что «Гибка-С» предназначена для противовоздушной обороны и способна противостоять самолетам, вертолетам, ракетам и беспилотным летательным аппаратам, летящим на малых высотах. ЗРК могут функционировать в любое время суток, в том числе в условиях ограниченной видимости.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что боевые машины, которые получит Москва, оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления. Указанные свойства позволят ЗРК вести круглосуточное боевое дежурство по противовоздушной обороне и управлять огнем в режиме реального времени.

3 января сообщалось, что в начале 2022 года в России пройдут стратегические командно-штабные учения «Гром» с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил. До этого глава Минобороны страны Сергей Шойгу заявил, что доля современного вооружения в составе ядерной триады России достигла исторического рекорда — 89,1 процента.