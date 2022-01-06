ОДКБ расценила ситуацию в Казахстане как вторжение из-за рубежа

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) расценил ситуацию в Казахстане как вторжение из-за рубежа. Об этом говорится в соответствующем комментарии на сайте организации.

Отмечается, что ОДКБ получила обращение Казахстана об оказании помощи. «Данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа», — добавили там. В секретариате подчеркнули, что казахстанская сторона провела консультации с членами Совета коллективной безопасности ОДКБ, который принял решение направить миротворцев в республику.

О решении направить коллективные миротворческие силы в Казахстан сообщил ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является председателем совета. Силы направят на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки в Казахстане.