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ОДКБ направит миротворцев в Казахстан

Совет коллективной безопасности ОДКБ направит миротворческие силы в Казахстан

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Cовет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан в связи с ситуацией в этой стране. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Facebook.

Как пояснил Пашинян, который является председателем совета, решение было принято в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности. Миротворцев направят на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки в Казахстане. Он подчеркнул, что это будет сделано на основании заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также в связи с угрозами национальной безопасности и суверенитету страны, которые возникли в результате иностранного вмешательства.

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За несколько часов до этого Пашинян провел телефонный разговор с Токаевым, который обратился к ОДКБ за помощью в связи со сложившейся в Казахстане ситуацией. Как объяснил казахстанский лидер, он сделал это для преодоления этой террористической угрозы, полагаясь на договор о коллективной безопасности.

Коллективная помощь

Как стало известно, при оказании помощи Казахстану Россия может задействовать российскую часть КСОР ОДКБ. В нее входит 31-ая отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада из Ульяновска и 98-ая гвардейская воздушно-десантная дивизия из Иваново. Кроме того, вероятно, будут задействованы подразделения ВДВ, базирующиеся в Тульской и Костромской области.

Говоря о помощи России Казахстану по линии ОДКБ, глава комитета Госдумы России по делам СНГ Леонид Калашников напомнил, что организация создана для того, чтобы гарантировать безопасность граждан, проживающих в странах-участницах договора. «Если президент Токаев обратится, мы обязаны отреагировать. Тем более он заявил, что террористические банды берут под контроль объекты инфраструктуры, и естественно, тогда будет ввод определенных сил», — сказал депутат.

При этом первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин заявил, что Россия не должна вмешиваться в ситуацию в Казахстане «наобум». Он отметил, что реакция ОДКБ на 100 процентов зависит от мнения, к которому придет Россия.

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Незадолго до официального выступления Токаева с предложением обратиться к ОДКБ выступил космонавт Токтар Аубакиров. По его словам, оказалось, что в Казахстане «не хватает собственных сил». «Давайте прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор», — предложил Аубакиров.

Протесты продолжаются несколько дней

Касым-Жомарт Токаев заявил, что его конституционной обязанностью является забота о благополучии, безопасности и спокойствии граждан республики. Он заверил, что готов сделать все необходимое для защиты жизненных интересов сограждан.

На самом деле это уже не угроза — это подрыв целостности государства, и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь

Касым-Жомарт ТокаевПрезидент Казахстана

В связи с беспорядками 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Он ограничивает передвижение, вводит запрет на массовые собрания и забастовки, а также позволяет сотрудникам правоохранительных органов проводить личный досмотр граждан и автомобилей.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Однако позже они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов всех уровней и роспуска парламента. Наиболее масштабные столкновения развернулись в бывшей столице страны Алма-Ате.

Марина Совина
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