Пашинян отреагировал на просьбу Токаева о помощи к ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о помощи к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он написал в своем Facebook.

Пашинян рассказал, что провел с Токаевым телефонную беседу. «Учитывая обращение президента Казахстана, который ожидает содействия ОДКБ в вопросе преодоления сложившейся в Казахстане ситуации, как председатель Совета коллективной безопасности начинаю незамедлительные консультации с руководителями стран ОДКБ», — отметил он.

Ранее Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к партнерам ОДКБ в связи с ситуацией в стране. Он назвал происходящее подрывом целостности государства, а также заявил, что считает обращение уместным и своевременным.

Глава комитета Госдумы России по делам СНГ Леонид Калашников призвал отреагировать на просьбу Токаева. Как напомнил депутат, ОДКБ создана для того, чтобы гарантировать безопасность граждан, проживающих в странах-участницах договора.