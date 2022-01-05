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Пашинян отреагировал на просьбу Токаева о помощи к ОДКБ

Премьер Армении Пашинян: провел беседу с президентом Токаевым, начинаю консультации с ОДКБ
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Gevorg Ghazaryan / Xinhua / Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о помощи к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он написал в своем Facebook.

Пашинян рассказал, что провел с Токаевым телефонную беседу. «Учитывая обращение президента Казахстана, который ожидает содействия ОДКБ в вопросе преодоления сложившейся в Казахстане ситуации, как председатель Совета коллективной безопасности начинаю незамедлительные консультации с руководителями стран ОДКБ», — отметил он.

Ранее Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к партнерам ОДКБ в связи с ситуацией в стране. Он назвал происходящее подрывом целостности государства, а также заявил, что считает обращение уместным и своевременным.

Глава комитета Госдумы России по делам СНГ Леонид Калашников призвал отреагировать на просьбу Токаева. Как напомнил депутат, ОДКБ создана для того, чтобы гарантировать безопасность граждан, проживающих в странах-участницах договора.

Марина Совина
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