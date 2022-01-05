Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России призвали отреагировать на просьбу Токаева задействовать ОДКБ

Депутат Госдумы Калашников: Россия обязана отреагировать на просьбу Токаева о помощи ОДКБ
Леонид Калашников

Леонид Калашников. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы России по делам СНГ Леонид Калашников призвал отреагировать на просьбу президента Казахстана Касыма-Жомарт Токаева задействовать помощь от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова передает «Интерфакс».

«Если президент Токаев обратится, мы обязаны отреагировать. Тем более он заявил, что террористические банды берут под контроль объекты инфраструктуры, и естественно, тогда будет ввод определенных сил», — сказал депутат.

Ранее Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к партнерам ОДКБ в связи с ситуацией в стране. «На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — добавил президент Казахстана. Он также заявил, что считает обращение уместным и своевременным.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Токаев обратился за помощью к ОДКБ
Появилось первое видео из аэропорта Алма-Аты после ухода протестующих
Токаев сменил главу КНБ Казахстана
В Германии рассказали о «своей» позиции о поставках оружия на Украину
В России призвали отреагировать на просьбу Токаева задействовать ОДКБ
В Алма-Ате началась антитеррористическая спецоперация
Российский сенатор описал страшные последствия вступления Украины в НАТО
В США отказались комментировать переговоры с Россией
Токаев заявил о захвате террористами самолетов в Алма-Ате
В Казахстане призвали ввести войска ОДКБ в страну
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter