В России призвали отреагировать на просьбу Токаева задействовать ОДКБ

Глава комитета Госдумы России по делам СНГ Леонид Калашников призвал отреагировать на просьбу президента Казахстана Касыма-Жомарт Токаева задействовать помощь от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова передает «Интерфакс».

«Если президент Токаев обратится, мы обязаны отреагировать. Тем более он заявил, что террористические банды берут под контроль объекты инфраструктуры, и естественно, тогда будет ввод определенных сил», — сказал депутат.

Ранее Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к партнерам ОДКБ в связи с ситуацией в стране. «На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — добавил президент Казахстана. Он также заявил, что считает обращение уместным и своевременным.