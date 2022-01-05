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Раскрыты подробности помощи России Казахстану

РФ может задействовать часть КСОР ОДКБ и подразделения ВДВ в оказании помощи Казахстану

Фото: Александр Мироглов / РИА Новости

В оказании помощи Казахстану по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) РФ может задействовать российскую часть КСОР ОДКБ. Такие подробности раскрыл Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник.

В российскую часть КСОР ОДКБ входит 31-ая отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада из Ульяновска и 98-ая гвардейская воздушно-десантная дивизия из Иваново. Также планируется, что помощь Казахстану окажут подразделения ВДВ, базирующиеся в Тульской и Костромской области.

Ранее глава комитета Госдумы России по делам СНГ Леонид Калашников призвал отреагировать на просьбу президента Казахстана Касыма-Жомарт Токаева задействовать помощь от ОДКБ. Он напомнил, что организация создана для того, чтобы гарантировать безопасность граждан, проживающих в странах-участницах договора.

Токаев обратился за помощью к партнерам ОДКБ в связи с ситуацией в стране. Он также заявил, что считает обращение уместным и своевременным.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.

Марина Совина
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