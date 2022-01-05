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Токаев назвал обострение ситуации в Казахстане подрывом целостности государства

Президент Казахстана Токаев назвал ситуацию в стране нападением на граждан
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев . Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности, в ходе которой заявил, что ситуация в стране обострилась до таких масштабов, при которой произошел подрыв самой целостности государства, а также назвал ее нападением на сограждан. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

«На самом деле это уже не угроза — это подрыв целостности государства, и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь» — заявил Токаев.

Он также добавил, что его конституционной обязанностью является забота о благополучии, безопасности и спокойствии граждан республики. Президент заверил, что готов сделать все необходимое для защиты жизненных интересов сограждан.

Ранее стало известно, что Токаев сменил главу Комитета нацбезопасности (КНБ). Новым главой КНБ стал бывший глава службы госохраны Ермек Сагимбаев. Экс-главу комитета Карима Масимова освободили от должности.

Марина Совина
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