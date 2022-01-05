Токаев сменил главу КНБ Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил главу Комитета нацбезопасности (КНБ), сообщает РИА Новости.

По информации агентства, новым главой КНБ назначен бывший глава службы госохраны Ермек Сагимбаев. Экс-главу комитета Карима Масимова лидер страны освободил от должности.

Ранее 5 января протестующие захватили в Алма-Ате здание Комитета национальной безопасности Казахстана. «Несколько десятков человек ворвались в здание КНБ в Алма-Ате и полностью его захватили», — сообщил источник о штурме здания.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Данный режим ограничивает передвижение, вводит запрет на массовые собрания и забастовки, а также позволяет сотрудникам правоохранительных органов проводить личный досмотр граждан и автомобилей.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр.