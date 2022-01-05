В Алма-Ате захватили здание Комитета нацбезопасности

Протестующие захватили в Алма-Ате здание Комитета национальной безопасности Казахстана. Об этом сообщает ТАСС.

«Несколько десятков человек ворвались в здание КНБ в Алма-Ате и полностью его захватили», — сообщил источник о штурме здания.

Ранее местные СМИ сообщали, что участники протеста в Алма-Ате пытались захватить здание полиции. Как рассказывали очевидцы, сотрудники силовых структур «пытаются отбить» здание полиции у протестующих.

5 январе на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Данный режим ограничивает передвижение, вводит запрет на массовые собрания и забастовки, а также позволяет сотрудникам правоохранительных органов проводить личный досмотр граждан и автомобилей.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр.