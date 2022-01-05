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Протестующие в Алма-Ате попытались захватить здание полиции

Протестующие в Алма-Ате пытаются захватить здание департамента внутренних дел

Фото: Reuters

Участники протеста в Алма-Ате, Казахстан, пытаются захватить здание департамента внутренних дел города. Об этом сообщает интернет-журнал «Vласть» в Twitter.

Отмечается, что сотрудники силовых структур «пытаются отбить» здание полиции у протестующих.

Ранее стало известно, что протестующим в городе Талдыкорган удалось снести памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. В сети появилось видео того, как протестующие накинули на памятник белые ленты и под крики и песни попытались потянуть их, пошатнув монумент.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» Назарбаева.

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Евгений Шульгин
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