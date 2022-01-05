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В Казахстане снесли памятник Назарбаеву

Протестующие в Талдыкоргане снесли памятник экс-президенту Казахстана Назарбаеву

Фото: Reuters

Протестующим в городе Талдыкорган удалось снести памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Об этом сообщает Telegram-канал KazTAG.

В административном центре Алматинской области памятник бывшему главе государства поставили в 2016 году. Его открыли накануне Дня первого президента.

Ранее появилось видео того, как протестующие накинули на памятник белые ленты и под крики и песни попытались потянуть их, пошатнув монумент.

19 марта 2019 года Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, пробыв у власти почти 30 лет. После этого в честь него переименовали столицу республики Астану, теперь город называется Нур-Султан. Назарбаев носит титул лидера нации (Елбасы), а также оставался пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».

При этом на фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил с должности Назарбаева и заявил, что берет под контроль Совет безопасности страны вместо него.

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Варвара Кошечкина
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