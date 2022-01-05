Толпа попыталась снести памятник Назарбаеву

Толпа протестующих в городе Талдыкорган попыталась снести памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Видео с места событий публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах видно, как протестующие накинули на памятник белые ленты и под крики и песни попытались потянуть их, пошатнув монумент.

В административном центре Алматинской области памятник бывшему главе государства поставили в 2016 году. Его открыли накануне Дня первого президента.

19 марта 2019 года Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, пробыв у власти почти 30 лет. После этого в честь него переименовали столицу республики Астану, теперь город называется Нур-Султан. Назарбаев носит титул лидера нации (Елбасы), а также оставался пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».

При этом на фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил с должности Назарбаева и заявил, что берет под контроль Совет безопасности страны вместо него.

