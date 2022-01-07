Снос памятника Назарбаеву в Казахстане попал на видео

Момент сноса и падения памятника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Талдыкоргане попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что толпа подогнала к монументу армейский грузовик, так как статую не удалось повалить вручную. В какой-то момент памятник падает, толпа издает ликующие крики.

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана почти 30 лет, до марта 2019 года. Затем он занял пост пожизненного председателя Совета безопасности Казахстана и стал председателем правящей партии «Нур Отан», а в его честь переименовали столицу республики Астану — она получила название Нур-Султан.

Снос памятника Назарбаеву произошел в Талдыкоргане 5 января во время протестов, начавшихся 2 января из-за повышения цен на газ для автомобилей. Помимо экономических требований участники акций выдвинули политические, в том числе уход Назарбаева из политики. В тот день действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил Назарбаева в отставку с поста главы Совбеза и сам занял эту должность. Глава государства подчеркнул, что решение отправить Назарбаева в отставку вызвано стремлением обеспечить безопасность страны «по многочисленным просьбам граждан».