Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан

В Казахстан прибыли миротворцы из Белоруссии. Об этом сообщает ONT News.

Подразделения прибыли на пяти самолетах Ил-76.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстан «отдать нельзя». По его мнению, ситуация в стране целенаправленно спланирована. Кроме того, он призвал участников беспорядков выйти на конструктивный диалог с властью, а также встать на колени и извиниться перед военными, чтобы сгладить общественный раскол.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.