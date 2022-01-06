Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину «не отдавать» Казахстан, комментируя протесты в разных городах республики. Свою точку зрения он озвучил во время совещания по вопросам реализации исторической политики в Минске, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Ну нельзя его отдать и все. Потому что это будет такой подарок, как Украина для Америки, НАТО. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли правильно, почему принято решение о вводе миротворческих сил Белоруссии», — сказал глава государства.

Лукашенко рассказал, что ночью он с президентом России Владимиром Путиным «отслеживали ситуацию» в Казахстане. По его словам, ситуация была целенаправленно спланирована заранее.

«Очень беспокоила Алма-Ата. Захватили аэропорт целенаправленно, была попытка в Нур-Султане. Потому что понимали, что туда будут переброшены воздушные силы прежде всего России и стран ОДКБ. Надо было взять [аэропорты] под контроль, чтобы нельзя было приземлиться», — сказал он.

Ранее Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане и призвал их выйти на конструктивный диалог с властью, пока они не зашли слишком далеко. Он добавил, что президент республики Касым-Жомарт Токаев готов к переговорам. Лукашенко также призвал участников беспорядков встать на колени и извиниться перед военными, чтобы сгладить общественный раскол.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на топливо — автомобильный газ стал стоить 120 вместо 60 тенге за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей). Токаев обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. Он также поручил правительству ввести регулирование цен на дизельное топливо, бензин и сжиженный газ на 180 дней — власти выполнили данное поручение. Также власти планируют ввести мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги.