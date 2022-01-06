Госсекретарь США обсудил с главой МИД Японии «сдерживание России»

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси обсудили усилия по «сдерживанию России» в конфликте вокруг Украины, а также осуществленный КНДР ракетный запуск. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в пресс-службе Госдепартамента Неда Прайса, стороны «подтвердили непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины». «И обсудили усилия по сдерживанию России от дальнейших военных действий или других агрессивных шагов», — отмечается в заявлении.

Также сообщается, что американский госсекретарь осудил запуск баллистической ракеты КНДР и отметил, что Вашингтон все еще непоколебим в готовности защищать Японию. «Они также обсудили сотрудничество с целью полной денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове», — добавил Прайс.

Он отметил, что Блинкен и Хаяси также выразили намерение «модернизировать альянс США и Японии, согласовать стратегические цели и далее укреплять сотрудничество».

Ранее Северная Корея заявила об успешных испытаниях сверхзвуковой ракеты, проведенных в среду, 5 января. Снаряд пролетел 700 километров и точно поразил заданную цель. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.