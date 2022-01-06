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КНДР заявила об успешных испытаниях сверхзвуковой ракеты

«Рёнхап»: Северная Корея успешно испытала сверхзвуковую ракету, она пролетела 700 км

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Северная Корея заявила об успешных испытаниях сверхзвуковой ракеты, проведенных в среду, 5 января. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на ЦТАК.

Как отмечает агентство, снаряд пролетел 700 километров и точно поразил заданную цель. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.

5 января в Вооруженных силах Южной Кореи сообщили, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. По информации береговой охраны Японии, КНДР запустила баллистическую ракету, дальность ее полета составила около 500 километров.

Отмечалось, что это первое возможное испытание вооружений КНДР в этом году. Последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания осенью прошлого года.

Марина Совина
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