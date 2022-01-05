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КНДР запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд

Ренхап: КНДР запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд

Фото: KCNA / Reuters

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщает агенство «Ренхап» со ссылкой на представителя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

По информации береговой охраны Японии, КНДР запустила баллистическую ракету. Ведомство предупредило рыболовные суда о необходимости соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам. Минобороны Японии проверяет, был ли нанесен какой-либо ущерб судам. При правительстве страны также создан экстренный штаб по сбору информации о запуске.

Последний раз КНДР проводила ракетные испытания осенью прошлого года. 19 октября КНДР запустила два неопознанных снаряда в направлении Японского моря. Уточняется, что была выпущена одна ракета недалеко от города Синпхо в провинции Хамген-Намдо. Информацию позже подтвердил Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи. Власти Японии в свою очередь создали кризисный штаб при канцелярии Кисиды.

1 октября КНДР заявила об испытании новой зенитной ракеты, испытательный запуск прошел 30 сентября. Целью испытания было подтверждение «практичности эксплуатации пусковых установок, детекторов и боевых командных машин».

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Марина Совина
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