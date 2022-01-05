В Японии раскрыли дальность полета баллистической ракеты Северной Кореи

Глава Минобороны Японии Нобуо Киси раскрыл дальность полета предположительно баллистической ракеты Северной Кореи. Его слова в среду, 5 января, приводит РИА Новости.

«Мы предполагаем, что в случае запуска баллистической ракеты по обычной траектории, она пролетела около 500 километров», — уточнил министр.

Отмечается, что это первое возможное испытание вооружений КНДР в этом году. Последний раз КНДР проводила ракетные испытания осенью прошлого года.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя запуск, назвал прискорбным тот факт, что КНДР продолжает проводить ракетные испытания.

5 января агенство «Ренхап» со ссылкой на представителя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи сообщило, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предполагалось, что это баллистическая ракета.