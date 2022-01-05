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Япония отреагировала на новый ракетный пуск КНДР

Премьер Японии Фумио Кисида назвал прискорбным факт продолжения КНДР ракетных испытаний
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал прискорбным тот факт, что КНДР продолжает проводить ракетные испытания. Так он отреагировал на новый пуск Северной Кореей неопознанного снаряда в сторону Японского моря, сообщает ТАСС.

По его словам, Токио продолжает анализировать информацию об осуществленном КНДР запуске, однако пока не может предоставить точные данные о месте падения, высоте полета ракеты и других деталях.

5 января в Вооруженных сил Южной Кореи сообщили, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. По информации береговой охраны Японии, КНДР запустила баллистическую ракету. Ведомство предупредило рыболовные суда о необходимости соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам. При правительстве Японии создан экстренный штаб по сбору информации о запуске.

Последний раз КНДР проводила ракетные испытания осенью прошлого года.

Марина Совина
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