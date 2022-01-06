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Умер режиссер фильмов «Маска» и «Последний киносеанс»

Умер классик американского кино 82-летний режиссер Питер Богданович

Фото: Global Look Press

Умер Питер Богданович, американский режиссер фильмов Маска и «Последний киносеанс», сообщает The Hollywood Reporter.

Классик американского кино скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет, об этом изданию рассказала его дочь.

Богданович являлся одним из самых заметных режиссеров Нового Голливуда. Он был номинирован на Оскар за картину «Последний киносеанс» и на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за «Маску». Режиссер также известен своими книгами о кино и небольшими ролями в сериалах и фильмах («Другая сторона ветра», «Сопрано»).

Ранее в возрасте 58 лет умер режиссер фильма «Далласский клуб покупателей» Жан-Марк Валле. Он получил премию «Эмми» и премию Гильдии режиссеров Америки (DGA) за сериал «Большая маленькая ложь».

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Марина Совина
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