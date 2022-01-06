Врач предупредила о смертельной опасности онемения рук и ног

Врач-терапевт Ирина Ескова заявила, что онемение рук и ног может привести к серьезным последствиям для организма.

В интервью «Пятому каналу» специалист рассказала, у каких людей наиболее часто встречается этот симптом.

Ескова назвала онемение конечностей симптомом рассеянного склероза, ревматоидного артрита или нейропатии, при которой страдают нервные корешки. Эта болезнь может быть вызвана чрезмерным употреблением алкоголя. «При нейропатии поражаются и верхние, и нижние конечности, и страдают обе конечности», — подчеркнула медик.

Терапевт также предупредила о смертельной опасности онемения рук и ног. Она напомнила, что гипертонические кризы и неконтролируемое давление также вызывают онемение конечностей, что, в свою очередь, может грозить ишемическим инсультом.

При частых онемениях Ескова посоветовала обратиться за помощью к врачу. Она добавила, что причиной этого явления может быть заболевание артериальных сосудов нижних и верхних конечностей — облитерирующий эндартериит и болезнь Рейно, при которой поражаются пальцы кистей и стоп, когда они синеют от холода.

Кроме того, онемение наблюдается у людей, чья деятельность связана с нагрузкой на кисти рук. Симптом также связан с заболеваниями позвоночника, отравлением солями тяжелых металлов или последствиями перенесенных инфекций.

Ранее эндокринолог Елена Сюрашкина заявила, что онемение может стать симптомом сахарного диабета. При опасном уровне сахара в крова кожа рук становится более толстой, а сгибательная способность кистей нарушается