В России выявили 15 316 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили еще 15 316 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заражений в 85 регионах страны с начала пандемии составило 10 601 300. Об этом в четверг, 6 января, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

При этом днем ранее в стране зарегистрировали 15 772 пациента с подтвержденным COVID-19.

По данным оперштаба, наибольшее число зараженных выявили в Москве (2357), Санкт-Петербурге (1286), Московской области (742) и Краснодарском крае (411). При этом меньше всего пациентов с подтвержденной инфекцией оказалось в Магаданской области (11), Камчатском крае (11), Тыве (10) и Ненецком автономном округе (3).

За последние 24 часа скончались от осложнений 802 человека. За весь период зафиксировано 313 817 летальных исходов с COVID-19.

При этом выздоровели и были выписаны из больницы 22 949 пациентов. Уточняется, что с начала пандемии вылечились от инфекции 9 623 677 человек.