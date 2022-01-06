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Рост числа заражений COVID-19 в Казахстане связали с беспорядками

Из-за беспорядков в Казахстане выросло число заражений коронавирусом

Фото: Sputnik/РИА Новости

В охваченном беспорядками Казахстане отмечается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации. Об этом заявили в минздраве страны, передает РИА Новости.

В частности, в красную зону перешел город Нур-Султан из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Среди всех выявленных случаев инфицирования новый вариант COVID-19 обнаружен у более чем восьми процентов заразившихся. Также вирус активно распространяется в Алта-Ате.

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5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. 2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в Алма-Ате.

Марина Совина
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