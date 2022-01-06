Бывшая участница «Мисс Вселенная» пожаловалась на необычные последствия COVID-19

Бывшая участница конкурса «Мисс Вселенная» от Австралии Оливия Молли Роджерс, выступавшая в 2020 году, пожаловалась в своем Instagram на то, что заболела COVID-19, а также, что это привело к довольно необычным последствиям. По словам модели, у которой в скором времени должна состояться свадьба, у нее постоянно происходит внезапная и непрерывная отрыжка.

Она рассказала, что заразилась коронавирусной инфекцией от своего жениха. Девушка посетовала на то, что их свадьба должна состояться через четыре недели, однако они вынуждены сидеть дома. Кроме того, им пришлось отдать свою собаку друзьям, чтобы те ухаживали за ней и водили на прогулки. Однако, модель не столько обеспокоена карантином или своим самочувствием, как появлением странного побочного эффекта.

«Посылаю любовь всем тем, у кого также имеется острый кашель. Надеюсь, у вас не будет такого большого количества отрыжек, которое имеется у меня — это наверняка самый странный симптом», — написала Роджерс.

Ранее главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что один из симптомов омикрон-штамма коронавируса сохраняется у переболевших долгое время. Токарев заявил, что миалгия, или мышечные боли сохраняются у перенесших омикрон-штаммом COVID-19 до года. Он назвал этот симптом не только признаком коронавируса, но и постковидного синдрома.