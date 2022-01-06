Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Двоих из 13 погибших силовиков в Алма-Ате обезглавили

Число погибших силовиков в Алма-Ате выросло до 13, двое из них обезглавлены

Фото: РИА Новости

Число погибших в ходе беспорядков в Алма-Ате представителей правоохранительных органов выросло до 13. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комендатуру казахстанского города.

По информации агентства, тела двоих погибших силовиков были обнаружены обезглавленными. Наличие увечий на телах сочли доказательством террористического и экстремистского характера банд, участвующих в уличных столкновениях в Алма-Ате.

Ранее сообщалось о 12 погибших в ходе протестов правоохранителях. Более трехсот силовиков получили ранения разной степени тяжести. Комендатура Алма-Аты уже передавала информацию об одном найденном теле с отсеченной головой.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
В Алматы и Актау начался новый сбор протестующих на площадях
Мародеры напали на телеканалы в Алматы
Известный адвокат умер в раздевалке бассейна в Москве
Криминальный авторитет Арман Дикий обратился к казахским протестующим
Двоих из 13 погибших силовиков в Алма-Ате обезглавили
Актер из фильма «Кин-дза-дза!» умер в новогоднюю ночь
Стала известна дата реванша Яна со Стерлингом
В Казахстане подсчитали число пострадавших во время массовых беспорядков
Врач призвал россиян в похмельное утро не лечить «подобное подобным»
Полностью сгоревший акимат в казахстанском городе попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter