Двоих из 13 погибших силовиков в Алма-Ате обезглавили

Число погибших в ходе беспорядков в Алма-Ате представителей правоохранительных органов выросло до 13. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комендатуру казахстанского города.

По информации агентства, тела двоих погибших силовиков были обнаружены обезглавленными. Наличие увечий на телах сочли доказательством террористического и экстремистского характера банд, участвующих в уличных столкновениях в Алма-Ате.

Ранее сообщалось о 12 погибших в ходе протестов правоохранителях. Более трехсот силовиков получили ранения разной степени тяжести. Комендатура Алма-Аты уже передавала информацию об одном найденном теле с отсеченной головой.