Число погибших во время беспорядков в Алма-Ате силовиков увеличилось

В ходе беспорядков в Алма-Ате 12 сотрудников правоохранительных органов погибли, еще 353 получили ранения от рук участников акций протеста, передает «Sputnik Казахстан».

По данным комендатуры города, тело одного из силовиков обнаружено с отсеченной головой. «Последнее, заявляют в комендатуре, прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату», — сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

В среду, 5 января, в МВД Казахстана заявили, что во время столкновений в ряде регионов страны погибли восемь сотрудников полиции и военных Нацгвардии, еще 317 человек получили ранения. Таким образом, число погибших во время беспорядков силовиков увеличилось.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Протестующие требовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева.