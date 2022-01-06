Прокуратура Казахстана завела уголовные дела о массовых беспорядках

Генеральная прокуратура Казахстана завела уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24», передает РИА Новости.

Помимо этого, начато досудебное расследование по совершению акта терроризма. Для этого создана межведомственная следственная оперативная группа. Отмечается, что в ее состав вошли «наиболее опытные сотрудники МВД, КНБ и других правоохранительных органов под руководством специального прокурора».

Участникам беспорядков грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. На следующий день передовая группа миротворческих сил организации приступила к работе в стране.