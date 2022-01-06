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Миротворцы ОДКБ приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане

Генсек ОДКБ: передовая группа миротворцев уже приступила к работе в Казахстане

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Передовая группа миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже находится в Казахстане и приступила к работе. Об этом генеральный ОДКБ Станислав Зась сообщил РИА Новости.

«Передовая группа российской части миротворческого контингента находится уже в Казахстане и приступила к выполнению поставленных задач», — сказал Зась. По словам генсека ОДКБ, продолжается переброска военнослужащих других государств-членов организации.

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5 января Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков. Россия направила в Казахстан подразделения воздушно-десантных войск. Первый борт с российскими войсками уже прибыл в Алма-Ату.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

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Виктория Кондратьева
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