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Стало известно о прибытии в Алматы первого борта российских войск

«Vласть»: первый борт российских войск прибыл в Алматы

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

В Алматы прибыл первый борт с российскими войсками. Об этом сообщило издание «Vласть» со ссылкой на источник в армии.

«Несколько часов назад в Алматы прибыл первый борт с российскими войсками. Сейчас они проходят отработку и в течение нескольких часов собираются начать дежурство в городе», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что воинские части близ Алматы приведены в высокую боевую готовность.

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Ранее в ОДКБ сообщили, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС России начали переброску в Казахстан своей части миротворцев. Российская сторона направляет в Казахстан подразделения воздушно-десантных войск.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков, причиной которых стало повышение цен на топливо — газ стал стоить 120 тенге вместо 60 за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей).

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Майя Гавашели
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