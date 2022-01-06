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Россия начала переброску своей части миротворцев в Казахстан

ОДКБ: ВКС России начали переброску своей части миротворцев в Казахстан

Фото: РИА Новости

Самолеты военно-транспортной авиации воздушно-космических сил (ВКС) России начали переброску в Казахстан своей части миротворческого контингента. Об этом сообщил секретариат Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), передает РИА Новости.

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Российская сторона направляет в Казахстан подразделения воздушно-десантных войск.

В сообщении уточняется, что миротворческие силы направлены на ограниченный период, пишет агентство.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков, причиной которых стало повышение цен на топливо — газ стал стоить 120 тенге вместо 60 за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей). Готовность оказать поддержку выразил глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров.

Ранее Токаев поручил Комитету национальной безопасности, МВД, Нацгвардии и «другим силовым структурам» повысить боевую готовность и оснащенность, а также провести мероприятия по «поддержанию морального духа военнослужащих».

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Майя Гавашели
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