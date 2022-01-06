Токаев поручил силовым структурам повысить боеготовность по всему Казахстану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил силовым структурам страны осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

Поручение адресовано вооруженным силам Казахстана, Комитету национальной безопасности, МВД, Нацгвардии и «другим силовым структурам».

В сообщении также сказано, что ведомствам надо провести мероприятия по «поддержанию морального духа военнослужащих».

Среди других поручений Токаева — создание следственной группы из представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур. Она должна будет выявить причины произошедших событий, установить всех виновных и привлечь их к административной и уголовной ответственности.

Акиматы регионов должны будут обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших полицейских и военных; Кроме того, Токаев поручил организовать прямую линию для граждан, на которой будет предоставляться информация о пострадавших и пропавших без вести «в результате действий преступных группировок».

Еще одно поручение Токаева заключается в создании комиссии по оценке суммы ущерба от беспорядков и восстановлении административных зданий, социальных объектов и жилых домов в Алматы и других регионах Казахстана после того, как ситуация стабилизируется.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на топливо. Газ стал стоить 120 тенге вместо 60 за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей). На территории всего государства ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.Токаев обратился за помощью к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). О готовности поддержать республику в рамках ОДКБ сообщил глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров.