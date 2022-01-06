Киргизия заявила о готовности поддержать Казахстан

Киргизия заявила о готовности оказать поддержку Казахстану в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в четверг, 6 января, на внеочередном заседании в Бишкеке сообщил глава местного правительства Акылбек Жапаров. Соответствующая информация опубликована на сайте Кабмина республики.

«Кабинетом Министров принято решение в рамках поручения Президента Садыра Жапарова инициировать проведение сегодня после обеда чрезвычайного заседания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что оперативное руководство правительственным штабом по реагированию на развитие событий в Казахстане возложено на заместителя председателя кабинета министров Камчыбека Ташиева.

5 января о готовности оказать Казахстану любую помощь невоенного характера заявил первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания России Владимир Джабаров.