В Совфеде заявили о готовности России помочь Казахстану

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Сенатор Джабаров: Россия готова оказать Казахстану помощь невоенного характера

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия в случае необходимости готова оказать Казахстану любую помощь невоенного характера. Об этом в среду, 5 декабря, пишет «Интерфакс».

Сенатор также высказал мнение о том, что казахские власти самостоятельно справятся с урегулированием ситуации в стране. «Они активно работают над снятием напряженности в обществе», — заявил Джабаров.

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Евгения Куликова
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