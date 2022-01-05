В Совфеде заявили о готовности России помочь Казахстану

Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия в случае необходимости готова оказать Казахстану любую помощь невоенного характера. Об этом в среду, 5 декабря, пишет «Интерфакс».

Сенатор также высказал мнение о том, что казахские власти самостоятельно справятся с урегулированием ситуации в стране. «Они активно работают над снятием напряженности в обществе», — заявил Джабаров.

