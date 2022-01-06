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Экономист допустил рост курса доллара до 80 рублей из-за протестов в Казахстане

Экономист Дроздов допустил рост курса доллара до 80 рублей, если Россия поможет Казахстану

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Курс доллара по отношению к рублю может подскочить до 80 рублей в случае усиления геополитических рисков в Казахстане, заявил независимый эксперт Сергей Дроздов, пишет РИА Новости.

По словам экономиста, такая ситуация может сложиться, если Россия будет вынуждена помогать Казахстану в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, давление увеличилось после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью в связи с протестами. «После этого рубль полетел вниз, и инвесторы стали избавляться от акций российских компаний», — допустил он.

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К закрытию торгов в среду, 5 января, курс доллара с расчетами на четверг, 6 января, вырос на 1,44 рубля — до 76,8 рубля. Евро фиксируется на уровне 86,82 рубля, он вырос на 1,84 рубля.

Экономист напомнил, что у Москвы есть обязательства перед ОДКБ. «А у нас и так впереди сложные переговоры с США, со странами НАТО. Спекулятивно рубль может продолжить падать на геополитических рисках», — объяснил он.

Ранее стало известно, что из-за продолжающихся протестов стоимость биткоина снизилась более чем на четыре процента, до 44,1 тысячи долларов.

Алия Шарафутдинова
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