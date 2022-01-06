Папа Римский обвинил любителей домашних животных в эгоизме

Любители домашних животных попали под раздачу, когда Папа Римский Франциск на встрече с прихожанами обвинил многих людей в эгоизме из-за того, что они заводят питомцев, не желая создавать семью и рожать детей, сообщает The Guardian.

По его словам, замена детей домашними животными «лишает нас человечности». Он уверен, что таким образом люди отказываются от сохранения ценностей материнства и отцовства, что в итоге приведет к увяданию цивилизации.

«Сегодня мы видим такую форму эгоизма. Мы видим, что некоторые люди не хотят иметь ребенка. Иногда они имеют одного, и все, однако у них есть собаки и кошки, которые заменяют детей. Это может рассмешить людей, но это реальность», — заявил папа Римский.

Тем парам, которые не способные иметь детей по биологическим причинам, он рекомендовал рассмотреть возможности усыновления. Понтифик призвал их не бояться родительских прав и отметил, что рождение ребенка всегда сопряжено с риском, но большим риском является не иметь ребенка вовсе.

Ранее папа Римский Франциск обратился с посланием к парам, состоящим в браке, и дал советы по укреплению отношений. В своем предновогоднем письме он признал, что пандемия новой коронавирусной инфекции заставляет семьи больше времени быть вместе, и это может привести к возникновению конфликтов. Папа римский призвал супругов относиться друг к другу с большим терпением и назвал три главные, по его мнению, слова, которые помогут сохранить отношения: спасибо, пожалуйста и прости.