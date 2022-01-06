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Мародеры напали на телеканалы в Алматы

СМИ: мародеры напали на пять телеканалов в Алматы, пострадал один сотрудник

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Мародеры напали на пять телеканалов в Алматы. Об этом сообщает издание «Sputnik Казахстан» со ссылкой на государственный телеканал «Хабар 24».

По данным СМИ, речь идет о каналах МИР, «Казахстан», «Хабар», «Евразия» и КТК.

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Во время нападения пострадал один сотрудник канала «Казахстан» — он получил легкие травмы. Кроме того, мародеры повредили дорогую аппаратуру и украли видеокамеры.

Ранее сообщалось, что в Алматы начался новый сбор протестующих на площадях — по данным «Sputnik Казахстан», там находится минимум 200-250 человек.

Беспорядки в Казахстане начались из-за повышения цен на топливо — газ стал стоить 120 тенге вместо 60 за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей). Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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Майя Гавашели
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