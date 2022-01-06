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Умер писатель Марк Фурман

В Москве скончался владимирский писатель и заслуженный врач России Марк Фурман

Кадр: ГТРК Владимир / YouTube

В Москве скончался эксперт-криминалист Владимирского областного бюро-судмедэкспертизы, заслуженный врач России, писатель и журналист Марк Фурман. Ему было 85 лет. Об этом со ссылкой на его родственников передает «Зебра ТВ».

Сообщается, что Фурман умер 5 января в одной из столичных клиник после тяжелой и продолжительной болезни. Какой именно, не уточняется.

Фурман родился 9 июня 1936 года в Кишиневе, а в 1964-м — окончил Горьковский мединститут. Он написал десятки научных работ и книг, участвовал в создании документальных фильмов и сериалов. Его публикации появлялись, в частности, в изданиях «Огонек», «Совершенно секретно», «Вечерняя Москва», «Известия», «Человек и закон». Писатель удостоился нескольких ведомственных наград МВД, а также литературной премии «Владимирская Русь».

Прощание с покойным пройдет в пятницу, 7 января, в Москве.

25 декабря 2021 года стало известно, что в возрасте 86 лет умер детский писатель Альберт Лиханов, возглавлявший Российский детский фонд и Фонд защиты детей.

Евгения Куликова
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