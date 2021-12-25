Детский писатель Альберт Лиханов умер в возрасте 86 лет

Детский писатель Альберт Лиханов, возглавлявший Российский детский фонд и Фонд защиты детей, умер в возрасте 86 лет. Об этом в субботу, 25 декабря, «Ленте.ру» сообщили в Общественной палате России.

Самые известные произведения Лиханова — повести «Последние холода» и «Магазин ненаглядных пособий»; роман «Мужская школа». Проблемами сирот и детей в целом Лиханов был озабочен еще с 80-х годов. После его множественных писем властям в СССР были приняты постановления правительства о помощи детям-сиротам.

В 1987 году по его инициативе был создан Советский фонд имени Ленина, который в 1992 году был преобразован в Международную ассоциацию детских фондов. В 1991 году президент Путин учредил Российский детский фонд, его руководителем стал именно кировский писатель. Всего год назад, в октябре 2020, по инициативе Лиханова и в соответствии с указом президента Путина была создана новая общероссийская общественно-государственная организация «Фонд защиты детей», которую также возглавил писатель.

Лиханов родом из Кирова, в Кировской области на протяжении последних 20 лет регулярно проводятся общественно-литературные и педагогические так называемые лихановские чтения. Также в регионе введена премия имени Лиханова для библиотекарей школьных, детских, сельских библиотек в Кировской области.