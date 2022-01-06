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Правительство Казахстана ввело временное ценовое регулирование на топливо

Правительство Казахстана на 180 дней ввело ценовое регулирование на топливо
Начало событий в новости Казахстан введет госрегулирование цен на топливо

Фото: Shutterstock

Правительство Казахстана ввело временное ценовое регулирование на реализацию на АЗС бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра республики.

Меры вводятся сроком на 180 дней.

Цены на розничную реализацию сжиженного газа разнятся в зависимости от региона страны. Так, в Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях цена составит 50 тенге за литр (8,75 рубля), в отдаленных районах (свыше 200 километров) — 55 тенге за литр (9,62 рубля). В Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях — 60 тенге за литр (10,5 рубля), в отдаленных районах — 65 тенге за литр (11,37 рубля). В Алма-Ате — 65 тенге за литр, в Нур-Султане, Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях — 70 тенге за литр (12,25 рубля), в отдаленных районах — 75 тенге за литр (13,12 рубля).

«Полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесен на год», — говорится в сообщении.

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Цены на розничную продажу бензина с учетом НДС составили 89 тенге (15,57 рубля) за литр АИ-80, 182 тенге (31,84 рубля) за литр АИ-92, 182 тенге за литр АИ-93 и 215 тенге (37,61 рубля) — за литр АИ-95.

Стоимость дизельного летнего и межсезонного топлива также разнится в зависимости от региона. Так, в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях — 260 тенге за литр (45,59 рубля). В городах Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях — 230 тенге за литр (40,24 рубля).

2 января в Казахстане начались беспорядки, причиной стало повышение цен на топливо — стоимость автомобильного газа выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности.

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Майя Гавашели
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