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Казхастан введет госрегулирование цен на топливо

Казахстан на 180 дней введет госрегулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ

Фото: Shutterstock

Казахстан на 180 дней введет госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. Об этом сообщили в правительстве республики, передает «Интерфакс».

Речь идет о реализации топлива для заправки автотранспорта на АЗС. Цены в разных регионах на сжиженный газ будут варьироваться от 50 до 70 тенге за литр (от 8,79 до 12,31 рубля). Полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную площадку перенесли на год.

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Цены на бензин с учетом налога на добавленную стоимость составят 89 тенге за литр АИ-80 (15,65 рублей), 182 тенге за литр АИ-92 и АИ-93 (32,01 рубля), 215 тенге за литр АИ-95 (37,81 рублей).

Предельные цены на летнее и межсезонное дизельное топливо с учетом НДС установлены в зависимости от региона в пределах 230-260 тенге за литр (от 40,45 до 45,72 рублей).

Также ускорены подготовительные работы по строительству нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене, уточнили в правительстве.

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Майя Гавашели
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