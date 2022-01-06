США осудили насилие в Казахстане и призвали к сдержанности

Госдепартамент США осудил насилие в Казахстане и призвал власти и протестующих в стране совместно искать выход из ситуации. Об этом говорится в официальном заявлении представителя госдепартамента Неда Прайса, передает РИА Новости.

«США внимательно отслеживают ситуацию в Казахстане, который является нашим ценным партнером», — заявили в Госдепе. Там также осудили «акты насилия и уничтожения собственности» и призвали к сдержанности как власти, так и протестующих.

В заявлении Прайса отмечается, что власти США просят казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати, в том числе и путем восстановления услуг интернета. «Мы призываем все стороны найти мирное разрешение ситуации с чрезвычайным положением», — заявили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон призвал протестующих в Казахстане к порядку и опроверг утверждения о том, что США причастны к беспорядкам. Политик призвала власти в Казахстане проявлять сдержанность, а митингующих — выражать свои требования мирно.