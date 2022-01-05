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Белый дом сделал заявление из-за протестов в Казахстане

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: США не причастны к протестам в Казахстане

Фото: Globallookpress.com

Вашингтон призвал протестующих в Казахстане к порядку и опроверг утверждения о том, что США причастны к беспорядкам, с таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

По словам представителя администрации американского президента Джо Байдена, многие высказывают предположения, что за происходящим в Казахстане стоят США. «Они абсолютно ложные и являются частью стандартной российской инструкции по дезинформации. Мы видели немало такого в последние годы», — сделала заявление она.

Политик призвала власти в Казахстане проявлять сдержанность, а митингующих — выражать свои требования мирно.

В среду, 5 января, в Нур-Султане ввели чрезвычайное положение до 19 декабря. Протесты в стране начались в воскресенье, 2 января, из-за увеличения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр.

Алия Шарафутдинова
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