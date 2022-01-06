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В России опровергли данные о закрытии границы с Казахстаном

ФСБ России по Челябинской области: граница между РФ и Казахстаном работает штатно

Фото: Reuters

Граница между Россией и Казахстаном в пункте пропуска в Челябинской области работает в штатном режиме. Об этом в четверг, 6 января, сообщили в местном пограничном управлении ФСБ России, пишет РБК.

«Граница не закрыта, все работает в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.

О закрытии границы утром 6 января со ссылкой на местных жителей писало KP.RU. Уточнялось, что автобусное сообщение с Казахстаном было приостановлено. В турагентстве, которое организует туры в Нур-Султан, также сообщили изданию о приостановке работы из-за закрытия автомобильной границы.

Со 2 января в Казахстане идут протесты из-за роста цен на газ для машин. Протестующие требовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ранее сообщили, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС России начали переброску в Казахстан своей части миротворцев. Первый борт с российскими войсками уже прибыл в экс-столицу республики Алма-Ату.

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Евгения Куликова
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