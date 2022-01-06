Академик РАН назвал опасную для мужчин болезнь

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия в интервью РИА Новости назвал опасную для мужчин болезнь.

По его словам, мужчины чаще женщин болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку женщина лучше сбалансирована.

«Мужчины. Женщина лучше сбалансирована», — заявил Бокерия, отвечая на вопрос, кто чаще болеет сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалист отметил, что гормональная система у женщины изначально устроена на большие физиологические нагрузки, например, беременность.

Ранее Бокерия оценил шансы человека дожить до 150 лет. По словам академика, человек должен жить 100 лет. Кроме того, по его словам, существуют данные о женщине в Азербайджане, которая якобы прожила 180 лет. Однако, возможно, что во времена, когда она родилась, еще не было четких учетных записей, поэтому точно установить ее возраст невозможно.