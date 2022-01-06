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Назван «самый страшный продукт» зимой

Диетолог Золотарев: употребление меда зимой перед прогулкой или на улице грозит простудой

Фото: Pixabay

Диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев заявил, что чай с медом является популярным в России напитком, однако в холодное время года его не всегда можно пить. Об этом специалист заявил в интервью радио Sputnik.

Золотарев назвал мед одним из самых страшных продуктов, который нужно «с очень большой осторожностью» употреблять зимой. Он обладает ярко выраженным согревающим свойством, в результате чего у человека возникает повышенное потоотделение.

Сами люди не всегда замечают согревающий эффект продукта, однако употребление меда в холодное время года перед прогулкой или на улице грозит простудой. Диетолог посоветовал исключить из рациона все продукты, способные создать перепады температуры тела, поскольку они вредят организму.

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«Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой — напитки комнатной температуры. Кушать мороженое на морозе тоже не стоит, хотя некоторые считают, что это замечательно. Любые перепады температуры между пищей, человеком и окружающей средой, к сожалению, вызывают достаточно активную реакцию со стороны организма. Это не всегда полезно», — заключил эксперт.

Ранее британский журналист Морланд Сандер раскрыл опасность куриного мяса из супермаркетов. Он заявил, что в таком мясе могут присутствовать потенциально опасные для здоровья бактерии.

Марина Совина
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